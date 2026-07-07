Айшан Абдулазимова: "Наша цель — выйти из группы" - ВИДЕО

Капитан женской сборной Азербайджана по волейболу Айшан Абдулазимова высказалась о предстоящем чемпионате Европы, матчи которого пройдут в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, Абдулазимова дала комментарий журналистам.

"21 августа будет волейбольный праздник. Чемпионат Европы во второй раз пройдет в Азербайджане. Цель — выйти из группы, в которой мы выступаем. Присоединение Полины Рагимовой к составу придаст нам дополнительную силу", — сказала капитан сборной.

Напомним, Азербайджан примет матчи группы C.

В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

Матчи в Баку пройдут 21-28 августа на Национальной гимнастической арене.