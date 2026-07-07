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Шахин Багиров: "Верим, что наши волейболистки выступят успешно"

Волейбол
Новости
7 Июля 2026 14:17
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Шахин Багиров: "Верим, что наши волейболистки выступят успешно"

Президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров высказался о предстоящем чемпионате Европы среди женщин, матчи которого пройдут в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, Багиров выступил на пресс-конференции, посвященной турниру.

"Желаю нашим волейболисткам удачи на предстоящем соревновании. Верю, что они проведут подготовительный процесс на высоком уровне и подойдут к играм в максимально готовом состоянии", — сказал глава федерации.

По его словам, в Азербайджане развитию всех видов спорта уделяется большое внимание со стороны государства.

"У нас есть многочисленные успехи в различных видах спорта. Наши спортсмены достойно представляют страну на престижных международных соревнованиях и поднимают флаг Азербайджана. Мы также продолжаем эту политику в направлении развития волейбола. Наша цель — повысить уровень волейболисток и создать необходимые условия для их успешного выступления на международных турнирах. Надеемся, что и на чемпионате Европы добьемся хороших результатов. Волейбол исторически был одним из традиционных и успешных видов спорта Азербайджана. Если посмотреть на историю, можно долго говорить о достижениях наших волейболисток", — отметил Багиров.

Президент федерации также подчеркнул важность поддержки болельщиков на чемпионате Европы и сообщил, что в этом направлении ведется работа.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 21 августа по 6 сентября при совместном участии Азербайджана, Турции, Чехии и Швеции в качестве стран-хозяек.

В Азербайджане состоятся матчи группы C. В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

Матчи в Баку пройдут 21-28 августа на Национальной гимнастической арене.

İdman.Biz
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