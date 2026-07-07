Сборная Азербайджана объявила состав на чемпионат Европы по волейболу

Объявлен окончательный состав женской сборной Азербайджана по волейболу на чемпионат Европы.
Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Фаиг Гараев включил в заявку 16 волейболисток.
Состав сборной Азербайджана:
Кристина Бесман ("Омичка")
Разие Алиева (DH Volley)
Наталья Соловьева ("Муров Аз Терминал")
Полина Рагимова (Паниониос)
Елизавета Рубан ("Ленинградка")
Маргарита Степаненко (UNEC)
Нармина Мусаева ("Гянджа")
Улькар Керимова ("Туран")
Ильхама Азимова ("Азеррейл")
Ксения Павленко ("Национальная академия авиации")
Айшан Абдулазимова ("Turan")
Айнур Иманова ("DH Volley")
Мария Кирилюк ("Енисей")
Юлия Керимова ("Туран")
Беяз Гулуева ("DH Volley")
Джейран Иманова ("DH Volley")
Отметим, что Азербайджан примет матчи группы C.
В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.
Матчи в Баку пройдут 21-28 августа на Национальной гимнастической арене.