7 Июля 2026
RU

Сборная Азербайджана объявила состав на чемпионат Европы по волейболу

Волейбол
Новости
7 Июля 2026 12:57
26
Сборная Азербайджана объявила состав на чемпионат Европы по волейболу

Объявлен окончательный состав женской сборной Азербайджана по волейболу на чемпионат Европы.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Фаиг Гараев включил в заявку 16 волейболисток.

Состав сборной Азербайджана:

Кристина Бесман ("Омичка")
Разие Алиева (DH Volley)
Наталья Соловьева ("Муров Аз Терминал")
Полина Рагимова (Паниониос)
Елизавета Рубан ("Ленинградка")
Маргарита Степаненко (UNEC)
Нармина Мусаева ("Гянджа")
Улькар Керимова ("Туран")
Ильхама Азимова ("Азеррейл")
Ксения Павленко ("Национальная академия авиации")
Айшан Абдулазимова ("Turan")
Айнур Иманова ("DH Volley")
Мария Кирилюк ("Енисей")
Юлия Керимова ("Туран")
Беяз Гулуева ("DH Volley")
Джейран Иманова ("DH Volley")

Отметим, что Азербайджан примет матчи группы C.

В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

Матчи в Баку пройдут 21-28 августа на Национальной гимнастической арене.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку представлен Кубок чемпионата Европы по волейболу - ФОТО/ВИДЕО
13:12
Волейбол

В Баку представлен Кубок чемпионата Европы по волейболу - ФОТО/ВИДЕО

На церемонии также показали маскот турнира и новый логотип федерации

Волейболистка сборной Азербайджана продолжит карьеру в Нахчыване
5 Июля 15:30
Волейбол

Волейболистка сборной Азербайджана продолжит карьеру в Нахчыване

В клубе выразили уверенность, что опыт и мастерство Степаненко станут важным усилением команды

Волейболистка сборной Азербайджана выбрала "Минчанку"
3 Июля 17:09
Волейбол

Волейболистка сборной Азербайджана выбрала "Минчанку"

Она будет выступать под номером 14
В Баку будет представлен кубок чемпионата Европы по волейболу
3 Июля 13:33
Волейбол

В Баку будет представлен кубок чемпионата Европы по волейболу

Также состоится презентация официального маскота EuroVolley Women 2026

Феликс Козловски: "Перед Евро в Баку мы движемся в верном направлении" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
30 Июня 13:41
Волейбол

Феликс Козловски: "Перед Евро в Баку мы движемся в верном направлении" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер женской сборной Нидерландов по волейболу рассказал, как его волейболистки готовятся к предстоящему визиту в Баку
Азербайджанские пляжные волейболисты выступят на чемпионатах EEVZA в Латвии
30 Июня 13:02
Волейбол

Азербайджанские пляжные волейболисты выступят на чемпионатах EEVZA в Латвии

Сборные страны поборются за медали в трех возрастных категориях

Самое читаемое

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
5 Июля 09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия
6 Июля 03:34
ЧМ-2026

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия

25-летний футболист забил оба гола своей команды