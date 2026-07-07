"Гянджа" продлила контракт с Соной Атаевой

Волейбольный клуб "Гянджа" подписал новый контракт с Соной Атаевой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на региональный клуб, волейболистка продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Атаева вновь будет защищать цвета "Гянджи".