Полина Рагимова: “Хочу стать играющим тренером сборной Азербайджана” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

"Я бы смогла стать помощником главного тренера сборной Азербайджана по волейболу. Это не тяжело. Тем более сейчас действуют новые правила, согласно которым в тренерском штабе женской команды должна быть как минимум одна женщина. Думаю, можно, как говорится, "обмануть систему" и стать играющим тренером".

Об этом в беседе с İdman.Biz заявила титулованная азербайджанская волейболистка Полина Рагимова, комментируя подготовку сборной к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в Азербайджане.

По ее словам, это был бы самый лучший и правильный вариант, однако последнее слово остается за руководством федерации. При этом в роли главного тренера в будущем она себя скорее не видит:

"Как тренер я не готова. Этому нужно научиться, ты не можешь сразу после карьеры игрока стать тренером, это не всем дано. Необходимо сначала побыть рядом в качестве помощника. Тренеры как дирижеры: они бывают разные. Кто-то более хаотичный, кто-то спокойный. Нужно найти свой стиль и после этого уже думать о полноценной тренерской карьере. Но у меня, честно говоря, такой мечты или желания нет. Могу помочь, но не думаю, что это мое призвание".

Она подчеркнула, что этот чемпионат Европы для нее особенный, так как станет последним в ее карьере:

"Я приехала сюда в последний раз присоединиться к сборной, провести Фаига Гараева на пенсию. Для меня очень важно быть здесь, потому что я буду заканчивать свою карьеру скоро. У меня тоже возраст, я хочу семью, и из-за этого думаю, что могу сделать, чтобы вернуть дань Азербайджану и сказать спасибо.

То есть таким образом хочу показать свою благодарность стране, и, может быть, девочкам устроить некий летний лагерь. Раскрываю им свои секретики. Надеюсь, это как-то поможет в дальнейшем развитию волейбола".

Она сравнила предстоящий чемпионат Европы с домашним континентальным первенством 2017 года, на котором сборная Азербайджана заняла четвертое место:

"В 2017 году у нас был хороший результат, но и команда была соответствующая. На тот момент уровень сборной поднялся, то есть натурализованные спортсменки уже выросли, и Фаиг муаллим вложил свои силы, свою энергию. И мы дали этот результат. У нас как минимум была скамейка запасных, было из кого выбирать. Сейчас немного сложнее, но мы собрали всех, кого могли. Не знаю какой результат будет в этот раз, но надеюсь, что хотя бы выйдем из группы. Так как на прошлом мы, к сожалению, этого не смогли сделать".

Также Рагимова добавила, что предстоящий сезон станет последним и в ее клубной карьере:

"Да, я еще хочу поиграть один год и заканчивать, потому что мне 36, хочется родить ребенка. Пока еще не опаздываю, запрыгиваю в последний вагон (смеется). Я еще не анонсирую клуб, в котором буду играть. Это будет сюрприз для всех, потому что никто такого не ожидает".