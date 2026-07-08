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В Баку прошел масштабный волейбольный фестиваль в честь Кубка Европы - ФОТО

Волейбол
Новости
8 Июля 2026 00:24
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В Баку прошел масштабный волейбольный фестиваль в честь Кубка Европы - ФОТО

7 июля состоялся волейбольный фестиваль, посвященный презентации кубка чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках мероприятия сначала прошла пресс-конференция в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта. На ней журналистам представили главный трофей чемпионата Европы и официальный маскот турнира — ACE.

Перед стартом фестиваля кубок привезли к Девичьей башне, где была организована фотосессия с участием волейболисток сборной Азербайджана и маскота ACE. Жители столицы и любители волейбола смогли поближе рассмотреть трофей и сделать памятные снимки.

Затем перед торговым центром Dəniz Mall стартовал сам фестиваль. На площадке установили специальные фотозоны с символикой женского Евро-2026 и оборудовали волейбольные мини-площадки.

Участники фестиваля сфотографировались с главным трофеем Европы и пообщались с игроками женской сборной Азербайджана. Гости, которые выкладывали фотографии из фотозон в социальные сети с хэштегом #EuroVolleyW, получили в подарок билеты на матчи грядущего чемпионата Европы.

İdman.Biz
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