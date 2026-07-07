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Федерация волейбола Азербайджана представила новый логотип и обновленный сайт - ФОТО

Волейбол
Новости
7 Июля 2026 23:10
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Федерация волейбола Азербайджана представила новый логотип и обновленный сайт - ФОТО

Сегодня в Баку состоялась презентация кубка чемпионата Европы, в рамках которой Федерация волейбола Азербайджана (ФВА) представила новый логотип и обновленный сайт. Пресс-секретарь Федерации Шафаг Керимова отметила, что новая символика отражает современность, динамику и долгосрочную стратегию развития отечественного волейбола, сообщает İdman.Biz.

В центре обновленного логотипа расположен устремленный вверх волейбольный мяч, символизирующий непрерывный прогресс и волю к победе. Цветовая гамма эмблемы отражает три цвета государственного флага Азербайджана: синий подчеркивает национальное наследие и надежность, красный — силу и энергию атлетов, а зеленый — гармонию и воспитание будущих поколений. Плавные линии олицетворяют командный дух и траекторию полета мяча, а аббревиатура ФВА выполнена строгим темно-синим шрифтом, подчеркивающим официальный статус организации.

Также был презентован обновленный официальный сайт федерации (www.avf.az). На платформе запущены разделы, посвященные сборным, национальным лигам, детскому и пляжному волейболу. Теперь болельщики и медиа могут оперативно знакомиться с историей волейбола в стране, изучать статистику игроков и клубов, отслеживать результаты матчей и смотреть прямые трансляции турниров.

İdman.Biz
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