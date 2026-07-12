Волейболисты Азербайджана ведут борьбу на чемпионате стран Балтии - ФОТО

Сборные Азербайджана по пляжному волейболу принимают участие в открытом чемпионате стран Балтии, который проходит в столице Латвии Риге.

Как сообщает İdman.Biz, 11 июля завершились соревнования среди спортсменов до 18 лет. Азербайджан в этой возрастной категории был представлен как в турнире девушек, так и в соревнованиях юношей.

В женской части турнира дуэт Фейзы Болат и Джамили Башировой занял седьмое место среди 37 команд.

В соревнованиях юношей Эмиль Сафронов и Тамерлан Таглыев расположились на девятой позиции среди 17 пар.

Сегодня в Риге стартовал турнир среди волейболистов до 20 лет. Азербайджан также представлен в этой возрастной категории командами девушек и юношей.