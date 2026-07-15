Азербайджанские волейбольные клубы узнали стартовых соперников в еврокубках

Азербайджан в новом еврокубковом сезоне по волейболу будет представлен четырьмя клубами - двумя в мужских и двумя в женских турнирах.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам жеребьевки все представители страны узнали своих первых соперников.

Действующие чемпионы Азербайджана - женский "Туран" и мужской "Хиласэдиджи" - начнут выступление в Лиге чемпионов. Серебряные призеры национального первенства - DH Volley и "Орду" - сыграют в Кубке Челлендж.

В женской Лиге чемпионов "Туран" во втором квалификационном раунде встретится с хорватской "Младостью". Первый матч пройдет дома 20-22 октября, ответный - на выезде 27-29 октября. Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с сильнейшим в паре "Херцег Нови" (Черногория) - "Марица" (Болгария).

В мужской Лиге чемпионов "Хиласедиджи", который изначально должен был стартовать с первого квалификационного раунда, по итогам жеребьевки автоматически вышел во второй. Соперником азербайджанского клуба станет португальский "Спортинг". Первый матч пройдет дома 3-5 ноября, ответный - на выезде 10-12 ноября. Победитель пары получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

В женском Кубке Челлендж DH Volley в 1/32 финала встретится с датским "Хольте". Первый матч азербайджанская команда проведет на выезде 27-29 октября, ответный - дома 3-5 ноября. Победитель пары в следующем раунде сыграет с польским ЛКС.

В мужском Кубке Челлендж "Орду" также стартует с 1/32 финала, где его соперником станет норвежский "Ферде". Первый матч пройдет на выезде 10-12 ноября, ответный - дома 17-19 ноября. Победитель противостояния в 1/16 финала встретится с нидерландским "Симплексом".