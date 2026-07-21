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Азербайджанский арбитр Фуад Агаев получил назначение на чемпионат Европы по волейболу

Волейбол
Новости
21 Июля 2026 18:40
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Азербайджанский арбитр Фуад Агаев получил назначение на чемпионат Европы по волейболу

Азербайджанский волейбольный арбитр Фуад Агаев получил назначение на чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Как передает İdman.Biz, об Report сообщили в Федерации волейбола Азербайджана.

Он будет представлен на матчах группы A ЕВРО-2026, которые пройдут в Стамбуле. В этой группе наряду с хозяевами площадки выступят команды Германии, Польши, Венгрии, Словении и Латвии.

Отметим, что Азербайджан примет группу C. В эту группу вошли сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании. Встречи в Баку пройдут на Национальной гимнастической арене 21-28 августа.

İdman.Biz
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