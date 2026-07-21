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DH Volley подписал волейболистку из Ганы

Волейбол
Новости
21 Июля 2026 06:40
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DH Volley подписал волейболистку из Ганы

Ганская волейболистка Фатуомата Бинта Ба стала игроком азербайджанского клуба DH Volley, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу команды.

"Добро пожаловать, Фатуомата! Мы уверены, что Фатуомата Бинта Ба внесет большой вклад в успехи нашей команды. Надеемся, что вместе добьемся высоких результатов в Высшей лиге Азербайджана и еврокубках. Желаем тебе удачи в составе нашего клуба," - говорится в заявлении DH Volley.

Ранее азербайджанский клуб также пополнила бразильская волейболистка Грасиела Рибейро.

Отметим, что в новом сезоне DH Volley выступит в Кубке вызова.

İdman.Biz
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