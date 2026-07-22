Тренер дебютанта Высшей лиги: “Наша цель – чтобы основу команды составляли волейболистки из Нахчывана” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

В женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу в предстоящем сезоне дебютирует команда из Нахчывана – “Момине Хатун”.

Несмотря на статус новичка на взрослом уровне, клуб уже успел заявить о себе в других возрастных категориях. Команда становилась призерами чемпионата страны среди U14, U16 и U18, а также завоевывала “серебро” “Кубка автономии” и “Кубка суверенитета”. Теперь Нахчыван впервые будет представлен в женской Высшей лиге.

О целях “Момине Хатун”, ожиданиях от сезона и будущем составе в интервью İdman.Biz рассказал главный тренер команды Самед Акбери.

– Насколько сложно формировать команду с нуля и какой вы ее видите после полного комплектования?

– Я бы не сказал, что команда формируется с нуля, поскольку мы уже несколько лет тренируемся с игроками, добившимися успехов с клубом в различных возрастных категориях. Сейчас занимаемся комплектованием состава вместе с новыми волейболистками. С первого дня трансферной кампании стремились создать коллектив, который будет играть с характером, упорством, единством и от матча к матчу прибавлять, давая это почувствовать соперникам и болельщикам. Мы сосредоточены на том, чтобы становиться сильнее с каждым днем.

– Когда команда начнет подготовку к новому сезону?

– В начале сентября. Ожидается, что новые игроки прибудут в Нахчыван в конце августа. Тренерский штаб уже определен, подготовительная программа составлена. Сейчас находимся в постоянном контакте с новичками и хотим, чтобы они подошли к началу тренировок в максимально хорошей физической форме. С нетерпением ждем начала тренировочного процесса.

– Будет ли Нахчыван принимать игры?

– Да, домашние игры команда будет проводить в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева в городе Нахчыван. Ведутся необходимые подготовительные работы, которые будут завершены до начала тренировок. Мы будем играть перед родными болельщиками, и это станет для нас дополнительной мотивацией. Исходя из опыта предыдущих турниров, могу сказать, что во время домашних матчей в Нахчыване создается атмосфера настоящего спортивного праздника. Уверен, что и на выездных играх болельщики нас поддержат.

– Планируется ли привлекать в основной состав волейболисток из Нахчывана?

– В расширенном составе будет около десяти девушек из Нахчывана. Среди них есть и те, кто способен закрепиться в основном составе. Все они являются нашими воспитанницами, и мы возлагаем на них большие надежды. Отмечу, что параллельно с основной командой будем формировать и развивать резервную. Одна из наших главных целей – чтобы в будущем большинство игроков были воспитанницами клуба. Также уделяем большое внимание развитию детей и их переходу в профессиональный волейбол, обеспечивая системный и последовательный подход.

– На каких позициях планируете заигрывать азербайджанских волейболисток?

– Сейчас было бы неправильно давать конкретные ответы. Могу лишь отметить, что верю: здоровая конкуренция – самый эффективный путь к развитию, и такая атмосфера будет в нашей команде. Как тренер, я принимаю решения, исходя из показателей игроков на тренировках, их дисциплины и игровых качеств.

– Какие цели и задачи стоят перед командой в дебютном сезоне в Высшей лиге?

– Как известно, в истории азербайджанского волейбола команда из Нахчывана никогда ранее не участвовала в женской Высшей лиге. Это первый опыт, и мы должны двигаться по такому плану, чтобы дебют оказался успешным и запоминающимся, а в дальнейшем клуб мог стабильно выступать в чемпионате. Хотим создать команду, которая борется за каждое очко, играет каждый сет как последний и демонстрирует характер и самоотдачу. Задачи во многом будут зависеть от силы нашей команды и соперников, но на каждый матч будем выходить с настроем на победу.

– В прошлом сезоне дебютант чемпионата “Туран” сумел стать чемпионом. Сможет ли “Момине Хатун” повторить этот успех?

– Пользуясь случаем, поздравляю “Туран” с чемпионством в дебютном сезоне и желаю успехов на европейской арене. Считаю, что уровень чемпионата Азербайджана за последние годы значительно вырос – слабых команд нет. В новом сезоне болельщиков ждет напряженная борьба.

– Какие у вас в целом ожидания от предстоящего сезона? Кого считаете фаворитами?

– Это наш дебют, поэтому сезон обещает быть особенным. Спортивная общественность с интересом и воодушевлением встречает появление профессионального волейбола в Нахчыване и в целом рада развитию женского волейбола. Мы должны оправдать эти ожидания достойной игрой.

Что касается фаворитов, пока сложно говорить – у меня нет полной информации о составах соперников, да и наличие явного фаворита не всегда идет на пользу турниру. Я сосредоточен на том, как извлечь максимум из наших игроков и повысить уровень их игры. В любом случае, со временем все станет ясно.