Серебряный призер чемпионата Чили пополнил "Орду" - ФОТО

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов в новом сезоне будет играть за бакинский "Орду".

Как сообщает İdman.Biz, центральный блокирующий пополнил состав серебряного призера Высшей лиги, который также выступит и в Кубке Челлендж.

Напомни, что прошлый сезон Баранов провел в чемпионате Чили, где выиграл серебряные награды с "Депортиво Мурано", а также сыграл в Южноамериканском Кубке.