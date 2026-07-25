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Серебряный призер чемпионата Чили пополнил "Орду" - ФОТО

Волейбол
Новости
25 Июля 2026 09:34
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Серебряный призер чемпионата Чили пополнил "Орду"

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов в новом сезоне будет играть за бакинский "Орду".

Как сообщает İdman.Biz, центральный блокирующий пополнил состав серебряного призера Высшей лиги, который также выступит и в Кубке Челлендж.

Напомни, что прошлый сезон Баранов провел в чемпионате Чили, где выиграл серебряные награды с "Депортиво Мурано", а также сыграл в Южноамериканском Кубке.

İdman.Biz
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