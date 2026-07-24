Президент AVF встретился с волейболистками перед чемпионатом Европы

Президент Федерации волейбола Азербайджана (AVF) Шахин Багиров встретился с женской сборной страны, продолжающей подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщили İdman.Biz в AVF, встреча состоялась в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Руководство федерации сначала понаблюдало за тренировкой команды, после чего Шахин Багиров побеседовал с игроками и тренерским штабом, поинтересовался текущим состоянием сборной и пожелал волейболисткам успешного выступления на турнире.

Багиров напомнил, что впервые чемпионат Европы прошел в Баку в 2017 году, где сборная Азербайджана добилась успешного результата. Он выразил уверенность, что и на этот раз команда сумеет преодолеть групповой этап на домашней площадке и выйти в плей-офф. Президент AVF также отметил, что под руководством Фаига Гараева волейболистки приложат все усилия для достижения этой цели.

Затем руководству федерации представили подробную информацию о следующем этапе подготовки команды, а также о предстоящих контрольных матчах.