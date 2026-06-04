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Стал известен состав сборной Азербайджана на Евролигу

Волейбол
Новости
4 Июня 2026 16:51
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Стал известен состав сборной Азербайджана на Евролигу

Женская сборная Азербайджана по волейболу объявила окончательный состав на матчи Серебряной Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, главный тренер команды Фаиг Гараев включил в заявку 14 игроков.

В число нападающих вошли Елизавета Рубан, Маргарита Степаненко, Ксения Павленко, Нармина Мусаева, Улькер Керимова и Ильхама Азимова.

Средними блокирующими заявлены Айшан Абдуллазимова, Айнур Иманова и Мария Кирилюк.

Позицию связующих займут Кристина Бесман и Разия Алиева.

В качестве либеро в состав вошли Юлия Керимова, Беяз Гулиева и Джейран Иманова.

Отметим, что первые матчи Серебряной Евролиги сборная Азербайджана проведет в Баку. С 5 по 7 июня команда встретится со сборными Швеции и Эстонии.

İdman.Biz
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