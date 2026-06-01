1 Июня 2026
RU

В Баку проходит международный курс для волейбольных тренеров - ФОТО

Волейбол
Новости
1 Июня 2026 16:19
6
В Баку проходит международный курс для волейбольных тренеров - ФОТО

В Баку стартовали занятия второй группы тренерского семинара FIVB Level-2, организованного Федерацией волейбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила Федерация волейбола Азербайджана.

Семинар проходит в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта. Во второй группе обучение проходят 26 человек.

Наряду со специалистами из Баку и регионов Азербайджана в семинаре участвуют представители Турции, Австралии, Ирана и Украины.

Курс под руководством инструктора Международной федерации волейбола, профессора Дженгиза Акарчешме включает теоретические и практические занятия.

Семинар продлится пять дней. По его итогам участники, набравшие необходимое количество баллов на практической проверке, получат право сдать теоретический экзамен. Слушателям, показавшим высокий результат, будет выдан международный сертификат FIVB Level-2.

Напомним, что занятия для первой группы проходили с 25 по 29 мая. Тогда международный сертификат FIVB Level-2 получили 26 из 27 участников курса.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Украинская волейболистка продолжит карьеру в "Гяндже"
13:22
Волейбол

Украинская волейболистка продолжит карьеру в "Гяндже"

Олена Напалкова остается в азербайджанском клубе на следующий сезон

Мужская сборная Азербайджана проведет контрольные матчи в Анкаре
12:22
Волейбол

Мужская сборная Азербайджана проведет контрольные матчи в Анкаре

Команда Бориса Гребенникова завершает подготовку к старту Евролиги

Объявлен состав сборной Азербайджана на Евролигу
31 Мая 17:12
Волейбол

Объявлен состав сборной Азербайджана на Евролигу

Команда Бориса Гребенникова стартует на турнире матчами в Швеции

Женская сборная Азербайджана завершила зарубежный этап подготовки к Евролиге
30 Мая 12:09
Волейбол

Женская сборная Азербайджана завершила зарубежный этап подготовки к Евролиге

Команда Фаика Гараева выиграла все контрольные матчи в Венгрии и Словении

В Баку волейбольным тренерам вручили международные сертификаты
30 Мая 00:07
Волейбол

В Баку волейбольным тренерам вручили международные сертификаты

В семинаре FIVB приняли участие специалисты из девяти стран

Представлены мячи ЧЕ по волейболу, матчи которого примет Баку - ФОТО
28 Мая 21:10
Волейбол

Представлены мячи ЧЕ по волейболу, матчи которого примет Баку - ФОТО

Встречи в Баку состоятся в период с 21 по 28 августа 2026 года на Национальной гимнастической арене

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро