В Баку проходит международный курс для волейбольных тренеров - ФОТО

В Баку стартовали занятия второй группы тренерского семинара FIVB Level-2, организованного Федерацией волейбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила Федерация волейбола Азербайджана.

Семинар проходит в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта. Во второй группе обучение проходят 26 человек.

Наряду со специалистами из Баку и регионов Азербайджана в семинаре участвуют представители Турции, Австралии, Ирана и Украины.

Курс под руководством инструктора Международной федерации волейбола, профессора Дженгиза Акарчешме включает теоретические и практические занятия.

Семинар продлится пять дней. По его итогам участники, набравшие необходимое количество баллов на практической проверке, получат право сдать теоретический экзамен. Слушателям, показавшим высокий результат, будет выдан международный сертификат FIVB Level-2.

Напомним, что занятия для первой группы проходили с 25 по 29 мая. Тогда международный сертификат FIVB Level-2 получили 26 из 27 участников курса.