Объявлен состав сборной Азербайджана на Евролигу

31 Мая 2026 17:12
Мужская сборная Азербайджана по волейболу определилась с окончательным составом на матчи Европейской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер Борис Гребенников включил в заявку на турнир 14 игроков.

В состав команды вошли шесть нападающих, четыре центральных блокирующих, два связующих и два либеро.

В список нападающих попали Вюгар Байрамов, Андрей Мельников, Джавид Азимов, Замиг Маилов, Руслан Алиев и Гасан Тагизаде.

Центральными блокирующими заявлены Мердан Мамедов, Егор Никуленко, Алигусейн Мамедов и Рамазан Агабеков.

Связующими стали Роман Гурский и Амирмехди Аблоу, а либеро - Асиф Алиев и Нихад Гасымов.

Помогать Борису Гребенникову в тренерском штабе будут Акиф Велиев и Эльдар Алиев.

Первые матчи в рамках Евролиги сборная Азербайджана проведет 5-7 июня в Швеции против хозяев площадки и команды Греции.

İdman.Biz
Женская сборная Азербайджана завершила зарубежный этап подготовки к Евролиге
30 Мая 12:09
Волейбол

Женская сборная Азербайджана завершила зарубежный этап подготовки к Евролиге

Команда Фаика Гараева выиграла все контрольные матчи в Венгрии и Словении

В Баку волейбольным тренерам вручили международные сертификаты
30 Мая 00:07
Волейбол

В Баку волейбольным тренерам вручили международные сертификаты

В семинаре FIVB приняли участие специалисты из девяти стран

Представлены мячи ЧЕ по волейболу, матчи которого примет Баку - ФОТО
28 Мая 21:10
Волейбол

Представлены мячи ЧЕ по волейболу, матчи которого примет Баку - ФОТО

Встречи в Баку состоятся в период с 21 по 28 августа 2026 года на Национальной гимнастической арене
Сборная Азербайджана по волейболу завершила подготовку в Беларуси
28 Мая 13:27
Волейбол

Сборная Азербайджана по волейболу завершила подготовку в Беларуси

Команда Бориса Гребенникова продолжает готовиться к старту в Евролиге

В Баку продолжается международный семинар FIVB Level-2 для тренеров по волейболу - ФОТО
27 Мая 20:46
Волейбол

В Баку продолжается международный семинар FIVB Level-2 для тренеров по волейболу - ФОТО

Международные курсы проводятся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта
Колумбийка Мелисса Ренджел: "Через кухню в Азербайджане чувствуется отношение к гостям" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BIZ
25 Мая 16:59
Волейбол

Колумбийка Мелисса Ренджел: "Через кухню в Азербайджане чувствуется отношение к гостям" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BIZ

Лучшая блокирующая чемпионата Азербайджана поделилась впечатлениями от сезона

