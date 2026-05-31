Объявлен состав сборной Азербайджана на Евролигу

Мужская сборная Азербайджана по волейболу определилась с окончательным составом на матчи Европейской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер Борис Гребенников включил в заявку на турнир 14 игроков.

В состав команды вошли шесть нападающих, четыре центральных блокирующих, два связующих и два либеро.

В список нападающих попали Вюгар Байрамов, Андрей Мельников, Джавид Азимов, Замиг Маилов, Руслан Алиев и Гасан Тагизаде.

Центральными блокирующими заявлены Мердан Мамедов, Егор Никуленко, Алигусейн Мамедов и Рамазан Агабеков.

Связующими стали Роман Гурский и Амирмехди Аблоу, а либеро - Асиф Алиев и Нихад Гасымов.

Помогать Борису Гребенникову в тренерском штабе будут Акиф Велиев и Эльдар Алиев.

Первые матчи в рамках Евролиги сборная Азербайджана проведет 5-7 июня в Швеции против хозяев площадки и команды Греции.