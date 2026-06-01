Мужская сборная Азербайджана проведет контрольные матчи в Анкаре

Мужская сборная Азербайджана по волейболу проведет заключительный этап подготовки к Евролиге в турецкой Анкаре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, в рамках сборов команда не только будет тренироваться, но и проведет несколько контрольных матчей со сборной Турции.

В Турцию команда под руководством Бориса Гребенникова отправилась основным составом, который выступит в Евролиге.

После завершения подготовки азербайджанская сборная 5 июня вылетит из Анкары напрямую в Швецию.

Напомним, что матчи первого тура Евролиги команда проведет 6-7 июня в Швеции. Соперниками сборной Азербайджана станут хозяева площадки и команда Греции.