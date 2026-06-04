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Айшан Абдулазимова: "Евролига имеет огромное значение с точки зрения рейтинговых очков"

Волейбол
Новости
4 Июня 2026 21:52
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Айшан Абдулазимова: "Евролига имеет огромное значение с точки зрения рейтинговых очков"

"Для женской сборной Азербайджана по волейболу чемпионат Европы является более приоритетным турниром, однако матчи предстоящей Европейской лиги также крайне важны".

Как сообщает İdman.Biz, об этом в заявлении для журналистов рассказала капитан национальной команды Айшан Абдулазимова.

Волейболистка поделилась мыслями об итогах подготовительного процесса и оценила будущих соперников:

"Этап подготовки уже позади. Завтра нам предстоит первый матч против сборной Швеции. Соперник силен, и мы ожидаем тяжелую игру. Тем не менее, каждая волейболистка выложится на максимум ради успешного результата. Следующая встреча с Эстонией на первый взгляд кажется относительно более легкой, но мы должны подходить ко всем матчам с одинаковой ответственностью".

Капитан команды также оценила шансы сборной на успех:

"Шансы у нас достаточно высокие. Если все пойдет по намеченному плану, мы сможем добиться хорошего результата. Хотя чемпионат Европы считается для нас более важным соревнованием, текущий турнир имеет огромное значение с точки зрения рейтинговых очков. Поэтому нельзя недооценивать ни соперников, ни сам турнир".

İdman.Biz
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