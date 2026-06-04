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Мужская сборная Азербайджана стартует в Евролиге

Волейбол
Новости
4 Июня 2026 16:24
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Мужская сборная Азербайджана стартует в Евролиге

Мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила подготовку к старту в Серебряной Евролиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, команда под руководством Бориса Гребенникова завершила заключительный этап учебно-тренировочного сбора в Анкаре и 5 июня отправится в Швецию, где пройдут матчи первого тура турнира.

В рамках сбора азербайджанские волейболисты провели два контрольных матча со сборной Турции. В одной из встреч хозяева площадки победили со счетом 3:0, а второй поединок завершился вничью - 2:2.

Свой первый матч в Евролиге сборная Азербайджана проведет 6 июня против команды Греции. На следующий день, 7 июня, азербайджанские волейболисты встретятся с хозяевами площадки - сборной Швеции.

İdman.Biz
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