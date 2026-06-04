Фаик Гараев: "Наша главная цель — бакинский этап чемпионата Европы"

"Главной целью женской сборной Азербайджана по волейболу является успешное выступление на домашнем этапе чемпионата Европы, который пройдет в Баку".

Как передает İdman.Biz, об этом в заявлении для журналистов рассказал главный тренер национальной команды Фаик Гараев, оценивая подготовку волейболисток к предстоящей Европейской лиге:

"В рамках учебно-тренировочных сборов в Словении команда провела несколько товарищеских матчей и одержала в них победы. В общей сложности наш подготовительный период продолжается уже около 25 дней. Однако вся основная программа подготовки выстроена с прицелом на чемпионат Европы, который состоится в августе.

К сожалению, в матчах подготовительного турнира (Евролиги) из-за травм не смогут сыграть три ключевых игрока, среди которых Полина Рагимова и Айшан Абдулазимова. Несмотря на кадровые потери, нам необходимо провести предстоящие встречи на самом высоком уровне. Сейчас наша ключевая задача — поберечь волейболисток и подойти к чемпионату Европы в стопроцентной готовности".

Опытный специалист также затронул тему соперников, обратив особое внимание на матчи со сборными Швеции и Эстонии:

"Швеция — сильный и серьезный оппонент. Но обыграть можно любого соперника, если правильно выстроить борьбу на площадке. В матче против Эстонии нам также необходимо побеждать. Этим же целям служат и четыре последующие игры в Испании и Северной Македонии. Наш главный ориентир — этап чемпионата Европы, который примет Азербайджан. Подготовка продолжается строго по плану, чтобы команда смогла выйти из группы с максимальным количеством очков".