Тренер DH Volley: "Очень многое зависит от результата финала"

Главный тренер DH Volley Фарид Джалалов заявил, что команда подходит к финалу женской Высшей лиги по волейболу с той целью, которая была поставлена еще до старта сезона — завоевать чемпионский титул.

Перед решающим матчем против "Турана" специалист подчеркнул, что амбиции клуба не изменились.

"С самого начала сезона руководство поставило перед нами цель стать чемпионами. Надеюсь, мы покажем игру, соответствующую финалу, и победим. У соперника тоже есть качественные волейболистки, которых я хорошо знаю. На протяжении всего сезона мы думали о выходе в финал", — отметил Фарид Джалалов в комментариях Азертадж.

Он также дал понять, что пока рано обсуждать следующий сезон и собственное будущее в клубе.

"Сейчас рано говорить о следующем сезоне. Очень многое зависит от результата финала. Я сам еще не вел переговоров с клубом о новом контракте", — добавил наставник.

Отметим, что финальный матч между DH Volley и "Тураном" состоится 19 апреля в 16:00 в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.