Сборные Азербайджана по волейболу выступят в Испании и Румынии

Женская и мужская сборные Азербайджана по волейболу продолжают выступление в Золотой Евролиге.

Обе национальные команды уже отправились на матчи второго тура. Женская сборная проведет свои встречи в испанском Аликанте, где сыграет против команд Северной Македонии и Испании.

Мужская сборная, в свою очередь, выступит в румынском Миовени. В рамках второго тура азербайджанские волейболисты встретятся со сборными Румынии и Испании.

Расписание матчей

Женщины (12-14 июня, Аликанте, Испания):

12 июня, 21:30 - Северная Македония - Испания

13 июня, 20:30 - Азербайджан - Северная Македония

14 июня, 20:00 - Испания - Азербайджан

Мужчины (12-14 июня, Миовени, Румыния):

12 июня, 20:00 - Азербайджан - Румыния

13 июня, 20:00 - Испания - Азербайджан

14 июня, 20:00 - Румыния - Испания

Отметим, что матчи второго тура Золотой Евролиги пройдут с 12 по 14 июня.