11 Июня 2026
RU

Сборные Азербайджана по волейболу выступят в Испании и Румынии

Волейбол
Новости
11 Июня 2026 12:36
33
Сборные Азербайджана по волейболу выступят в Испании и Румынии

Женская и мужская сборные Азербайджана по волейболу продолжают выступление в Золотой Евролиге.

Обе национальные команды уже отправились на матчи второго тура. Женская сборная проведет свои встречи в испанском Аликанте, где сыграет против команд Северной Македонии и Испании.

Мужская сборная, в свою очередь, выступит в румынском Миовени. В рамках второго тура азербайджанские волейболисты встретятся со сборными Румынии и Испании.

Расписание матчей

Женщины (12-14 июня, Аликанте, Испания):

  • 12 июня, 21:30 - Северная Македония - Испания
  • 13 июня, 20:30 - Азербайджан - Северная Македония
  • 14 июня, 20:00 - Испания - Азербайджан

Мужчины (12-14 июня, Миовени, Румыния):

  • 12 июня, 20:00 - Азербайджан - Румыния
  • 13 июня, 20:00 - Испания - Азербайджан
  • 14 июня, 20:00 - Румыния - Испания

Отметим, что матчи второго тура Золотой Евролиги пройдут с 12 по 14 июня.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Капитан сборной Азербайджана: "Покажем свой настоящий потенциал в следующих матчах"
10 Июня 14:01
Волейбол

Капитан сборной Азербайджана: "Покажем свой настоящий потенциал в следующих матчах"

Вюгар Байрамов прокомментировал неудачный старт команды в Серебряной Евролиге

Борис Гребенников: "Сборная Азербайджана уступает соперникам физически"
9 Июня 13:41
Волейбол

Борис Гребенников: "Сборная Азербайджана уступает соперникам физически"

Главный тренер рассказал о новом этапе в мужской волейбольной команде

Елизавета Рубан: "После поражения от Швеции мы смогли собраться и показать свою игру"
8 Июня 05:20
Волейбол

Елизавета Рубан: "После поражения от Швеции мы смогли собраться и показать свою игру"

Подопечные Гараева уверенно обыграли Эстонию во втором матче Евролиги

Мужская сборная Азербайджана уступила Швеции - ОБНОВЛЕНО
7 Июня 19:47
Волейбол

Мужская сборная Азербайджана уступила Швеции - ОБНОВЛЕНО

Второе поражение наших волейболистов подряд

Сборная Азербайджана обыграла Эстонию в Евролиге - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
7 Июня 19:42
Волейбол

Сборная Азербайджана обыграла Эстонию в Евролиге - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В своем первом матче на турнире сборная Азербайджана уступила Швеции
Мужская сборная Азербайджана по волейболу уступила Греции на старте Евролиги - ОБНОВЛЕНО
6 Июня 20:10
Волейбол

Мужская сборная Азербайджана по волейболу уступила Греции на старте Евролиги - ОБНОВЛЕНО

Свой следующий матч в рамках турнира сборная Азербайджана проведет уже завтра

Самое читаемое

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола

"Ливерпуль" определил четырех кандидатов на замену Конате
10 Июня 04:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" определил четырех кандидатов на замену Конате

Мерсисайдцы готовятся к перестройке обороны