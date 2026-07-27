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Волейболистки Азербайджана продолжат подготовку к Евро в Греции

Волейбол
Новости
27 Июля 2026 10:57
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Волейболистки Азербайджана продолжат подготовку к Евро в Греции

Женская сборная Азербайджана по волейболу продолжит подготовку к чемпионату Европы в Греции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, команда сегодня отправилась в Афины.

Сбор продлится с 27 июля по 1 августа. В его рамках подопечные Фаига Гараева также проведут контрольные матчи.

На чемпионате Европы сборная Азербайджана сыграет в группе C с командами Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании. Встречи пройдут с 21 по 28 августа на Национальной гимнастической арене в Баку.

İdman.Biz
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