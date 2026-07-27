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К Евро-2026 по волейболу в Баку подготовят 250 волонтеров

Волейбол
Новости
27 Июля 2026 18:33
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К Евро-2026 по волейболу в Баку подготовят 250 волонтеров

Для проведения матчей женского чемпионата Европы по волейболу 2026 года в Баку отобраны 250 волонтеров.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, заявки на участие в программе подали около 2000 кандидатов. По итогам собеседований и оценки право работать на турнире получили 250 человек.

В ближайшие дни волонтеры приступят к обучению. Их подготовят к работе в сферах аккредитации, медиа, протокола, логистики и обслуживания зрителей, а также взаимодействия с командами и гостями соревнований.

Женский Евро-2026 пройдет с 21 августа по 6 сентября в Азербайджане, Турции, Чехии и Швеции. Матчи группы C состоятся 21-28 августа на Национальной гимнастической арене в Баку.

İdman.Biz
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