Борис Гребенников: "Сборная Азербайджана уступает соперникам физически"

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу Борис Гребенников заявил, что команда проходит этап обновления и пока уступает соперникам в физической готовности.

Cпециалист прокомментировал два поражения национальной команды в Европейской лиге.

"Самая важная задача на этот сезон - интеграция молодых игроков вместо волейболистов, которые выступали за сборную в предыдущие годы. В состав привлечены четыре перспективных 18-летних игрока, и мы ускорили процесс их адаптации к обновлению команды. Это начало нового этапа для сборной. Чтобы побеждать, нужно получить опыт в сложных матчах. Сейчас мы как раз набираем этот опыт", - цитирует Гребенникова report.az.

По словам тренера, сборная должна проходить такие испытания через матчи с сильными соперниками.

"Только в борьбе с сильными командами мы видим, в каком направлении должны двигаться", - отметил он.

Гребенников подчеркнул, что в команде появились новые требования и другая игровая концепция.

"У сборной новый главный тренер, а значит, новые требования и другая концепция игры. Команда обновилась примерно на 30 процентов и вступает в новый этап. Нам нужно отработать новые схемы, сформировать автоматизм и, конечно, увеличить количество побед. Для этого требуется время", - заявил специалист.

Отдельно наставник указал на физическое отставание команды от соперников.

"Сегодня в реальности команда физически уступает всем соперникам. Но над этим можно и нужно работать. Как можно победить физически более сильного соперника? Ответ очевиден: за счет более развитой техники, разнообразия в игре и более точного исполнения игровых элементов", - сказал Гребенников.

По его словам, многое будет зависеть от желания волейболистов развиваться и постепенно двигаться к победам.

"Это сложно, но все зависит от желания игроков расти, прогрессировать и шаг за шагом идти к победам. Чем больше будет желание игроков и команды, тем быстрее придут победы", - добавил он.

Несмотря на поражения, главный тренер отметил положительную атмосферу внутри коллектива.

"В этом сезоне сложилось хорошее сочетание молодости и опыта. Атмосфера в команде очень позитивная. Опытные игроки постоянно поддерживают молодых, а молодые, в свою очередь, передают им свою энергию и мотивацию для роста в волейболе", - подчеркнул Гребенников.

Напомним, что сборная Азербайджана проиграла два последних матча Европейской лиги Швеции и Греции с одинаковым счетом 0:3.