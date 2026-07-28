"Муров Аз Терминал" продлил контракт с Фахри Абдуллазаде

Волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" подписал новый контракт с тренером Фахри Абдуллазаде.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, сотрудничество с опытным специалистом продолжится и в новом сезоне.
Волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" подписал новый контракт с тренером Фахри Абдуллазаде.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, сотрудничество с опытным специалистом продолжится и в новом сезоне.
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