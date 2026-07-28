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"Муров Аз Терминал" продлил контракт с Фахри Абдуллазаде

Волейбол
Новости
28 Июля 2026 17:11
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"Муров Аз Терминал" продлил контракт с Фахри Абдуллазаде

Волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" подписал новый контракт с тренером Фахри Абдуллазаде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, сотрудничество с опытным специалистом продолжится и в новом сезоне.

İdman.Biz
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