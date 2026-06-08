Елизавета Рубан: "После поражения от Швеции мы смогли собраться и показать свою игру"

Женская сборная Азербайджана по волейболу под руководством Фаига Гараева обыграла команду Эстонии со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:20) в матче Европейской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, после матча нападающая сборной Елизавета Рубан прокомментировала результат встречи, отметив, что команда сделала выводы после поражения от Швеции (0:3) в первом туре:

"Мы победили. Благодарю всех игроков, болельщиков, тренерский штаб и федерацию. Рада, что после поражения от Швеции мы смогли собраться и показать свою игру. Спасибо всем. Следите за нашими следующими матчами против Испании и Северной Македонии".

Следующими соперниками сборной Азербайджана на турнире станут команды Испании и Северной Македонии.