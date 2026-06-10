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Капитан сборной Азербайджана: "Покажем свой настоящий потенциал в следующих матчах"

Волейбол
Новости
10 Июня 2026 14:01
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Капитан сборной Азербайджана: "Покажем свой настоящий потенциал в следующих матчах"

Капитан мужской сборной Азербайджана по волейболу Вюгар Байрамов высказался после двух поражений команды в Серебряной Евролиге.

"К сожалению, мы не смогли показать ту игру, которую хотели", - приводит слова волейболиста Федерация волейбола Азербайджана.

По словам Байрамова, стартовые матчи турнира получились для команды очень непростыми.

"Первые две игры выдались для нас достаточно тяжелыми. Одной из главных причин стало превосходство соперников в росте и физических данных. Тем не менее впереди нас ждут еще четыре важных матча", - отметил капитан.

Волейболист подчеркнул, что команда работает над исправлением ошибок.

"Сейчас мы внимательно анализируем свои недостатки и интенсивно готовимся к следующим встречам. Верю, что в предстоящих матчах сыграем увереннее, покажем более качественный волейбол и сможем раскрыть настоящий потенциал нашей команды", - заявил Байрамов.

Напомним, что в первых двух матчах Серебряной Евролиги сборная Азербайджана уступила командам Греции и Швеции с одинаковым счетом 0:3.

İdman.Biz
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