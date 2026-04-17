Волейбольный клуб построил площадку в Баку - ФОТО

Волейбольный клуб построил площадку в Баку

17 Апреля 2026 23:31
Волейбольный клуб построил площадку в Баку

Команда DH Volley реализовала социальный проект, построив новую волейбольную площадку на территории школы-интерната №11 в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, инициатива направлена на повышение интереса молодежи к спорту и формирование здорового поколения. В рамках проекта во дворе учебного заведения была открыта современная открытая площадка, соответствующая всем необходимым стандартам.

Новая зона полностью оснащена мягким покрытием, сеткой, стойками и другим необходимым инвентарем. Также были установлены трибуны и сиденья для зрителей. Кроме того, учащимся подарили волейбольные мячи и спортивную форму для стимулирования их активности.

Отмечается, что для создания атмосферы профессиональных соревнований организована доставка школьников на игровые площадки с использованием специального транспорта. В руководстве DH Volley подчеркнули, что подобные проекты планируется реализовывать и в других образовательных учреждениях.

İdman.Biz
