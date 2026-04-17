Тренер "Нефтчи": "Вернуть команду в нормальное психологическое состояние - трудный процесс"

17 Апреля 2026 17:37
Главный тренер мужской волейбольной команды "Нефтчи" Виктор Болдарев заявил, что перед клубом в нынешнем сезоне стояли максимальные задачи - борьба за чемпионство или место в числе призеров.

"В начале сезона руководство поставило перед нами цель стать чемпионами или попасть в число призеров. Для профессионального спортсмена самый важный матч - тот, который проходит здесь и сейчас. Поэтому нужно всегда бороться за победу", - заявил Виктор Болдарев в комментарии Report.

Болдарев также рассказал, что перед первым полуфинальным матчем с "Орду" команда столкнулась с серьезной проблемой.

"За три дня до первой игры на тренировке произошел, возможно, беспрецедентный для волейбола несчастный и трагический случай. Одновременно мы потеряли обоих связующих из-за проблем со здоровьем. Это был огромный стресс и для игроков, и для тренерского штаба, и для руководства. Оно сделали все возможное - и с медицинской, и с моральной точки зрения, чтобы поддержать игроков. Диагнозы раскрывать не буду, но поверьте, ситуация была очень тяжелой. Поэтому вернуть команду в нормальное психологическое состояние - трудный процесс, и он продолжается уже давно. Очень тяжело, но мы надеемся на профессионализм игроков. Во втором матче они боролись до конца, и я хочу сказать им спасибо", - добавил он.

Специалист отдельно поблагодарил руководство клуба за отношение к команде и организацию работы.

"Очень прошу обязательно отметить мою благодарность клубу за его деятельность и профессионализм. Это не лесть - просто у нас действительно очень профессиональное отношение и к работе, и к игрокам", - подчеркнул тренер.

Говоря о матче за бронзу против "Муров Аз Терминал", Болдарев отметил, что на первый план сейчас выходят не тактические вопросы.

"С учетом нашего психологического состояния и кадровых проблем разговоры о тактике уходят на пятый-шестой план. Главное, чтобы игроки вернулись в строй. Самое важное - здоровье спортсменов", - заявил наставник.

Матч за бронзовые медали чемпионата Азербайджана между "Нефтчи" и "Муров Аз Терминал" состоится 18 апреля.

