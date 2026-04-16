RU

Волейбол
Новости
16 Апреля 2026 16:31
15
Менеджер "Хиласэдиджи": "Преимущество в финале на нашей стороне"

Перед финалом мужской Высшей лиги по волейболу в "Хиласэдиджи" открыто заявили о своих амбициях и уверенности в собственных силах.

Менеджер клуба Онат Курт считает, что именно его команда подходит к решающему матчу в более выгодной позиции.

"В финале мы сыграем с "Орду", которого по ходу сезона обыграли трижды. Это говорит о многом и показывает, что мы умеем играть против этого соперника. Да, в финалах статус фаворита условный. Но наша игра по ходу сезона и нынешний состав показывают, что именно мы ближе к чемпионству. При этом расслабляться нельзя — нужно бороться до самого конца", - отметил Онат Курт в комментариях Азертадж.

Также менеджер затронул тему следующего сезона и дал понять, что масштабной перестройки в клубе не планируется.

"Мы довольны нынешним составом. Возможно, будет один-два трансфера. Этот вопрос обсудим с руководством позже. Сейчас все внимание сосредоточено только на финале с "Орду", - подчеркнул Онат Курт.

Финальный матч состоится 18 апреля в 16:00 в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

