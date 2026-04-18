Главный тренер "Нефтчи": "Наши волейболисты проявили характер"

Главный тренер мужской волейбольной команды "Нефтчи" Виктор Болдарев прокомментировал победу над "Муров Аз Терминал" в матче за третье место чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, встреча завершилась уверенной победой "черно-белых" со счетом 3:0.

"Мы рады, что смогли победить и завершить сезон с медалями. Наши волейболисты проявили характер и сумели выиграть дуэль с сильным соперником", — заявил Болдарев.

Специалист также объяснил, почему команда не сумела пробиться в финал.

"Это было связано с кадровыми проблемами. Произошла очень редкая ситуация даже по меркам волейбола: за три-четыре дня до матчей плей-офф травмы получили два наших ведущих игрока. Естественно, это сказалось на команде и наших возможностях", — отметил наставник.

Говорить о целях на следующий сезон и собственном будущем в клубе Болдарев не стал.