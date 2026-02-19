Федерация волейбола Азербайджана и агентство образования обсудили сотрудничество

Федерация волейбола Азербайджана и Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA) провели рабочую встречу.

Как сообщает İdman.Biz, стороны обсудили направления совместного сотрудничества в сфере школьного спорта.

Отмечается, что в программу ежегодного Республиканского чемпионата среди школьников, который проводит агентство, с этого года включены соревнования по волейболу. Турнир охватит школы по всей стране и пройдет при поддержке федерации.

Во встрече приняли участие спортивный директор Федерации волейбола Азербайджана Шир-Аслан Керимов, руководитель отдела коммуникаций Зохраб Гезалбейли, пресс-секретарь Шафаг Керимова, а также представители агентства — начальник отдела развития и благополучия детей Илахе Расулова, Ханым Гасанова и Джамиль Пириев.

Стороны подчеркнули, что проведение подобных соревнований позволит выявлять талантливых детей, направлять их в профессиональный спорт и популяризировать здоровый образ жизни среди школьников.

Также обсуждались просветительские встречи со школьниками, проекты по популяризации волейбола и инициативы, направленные на повышение интереса к занятиям спортом.

Отмечается, что сотрудничество между структурами должно способствовать развитию школьного спорта, росту физической активности учащихся и подготовке будущих спортсменов.