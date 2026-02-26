26 Февраля 2026
RU

В Баку Федерация волейбола Азербайджана организует курсы для тренеров

Волейбол
Новости
26 Февраля 2026 15:01
17
В Баку Федерация волейбола Азербайджана организует курсы для тренеров

Федерация волейбола Азербайджана организует в Баку курсы для тренеров первой и второй категорий. Обучение, состоящее из теоретической и практической частей, направлено на повышение квалификации местных специалистов и развитие волейбола в стране.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию, программу обучения представит тренер-инструктор Международной федерации волейбола, профессор Ченгиз Акарчешме.

Участники, успешно сдавшие экзамены, получат сертификаты соответствующих степеней. Обладатели сертификата 1-й категории получат право работать официальными тренерами в местных чемпионатах. Специалисты, завершившие оба этапа обучения, смогут принять участие в международном семинаре Международной федерации волейбола Level-1.

Курсы первой категории пройдут с 30 марта по 4 апреля, а второй — с 6 по 10 апреля. Отметим, что в прошлом году аналогичные тренинги были организованы в Габале, Сумгайыте и Баку. В будущем Федерация планирует провести на территории страны курсы уровней Level-1 и Level-2 под эгидой Международной федерации волейбола.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В женской Высшей лиге Азербайджана стартует 15-й тур
10:24
Волейбол

В женской Высшей лиге Азербайджана стартует 15-й тур

Сегодня в спортивном зале Федерации волейбола пройдут первые два матча игрового дня
"Орду" разгромил соперника, "Нефтчи" вырвал победу - ОБНОВЛЕНО
25 Февраля 20:15
Волейбол

"Орду" разгромил соперника, "Нефтчи" вырвал победу - ОБНОВЛЕНО

В первый игровой день состоялись две встречи
Разгром и тай-брейк: завершился 14-й тур женской Суперлиги Азербайджана
20 Февраля 21:13
Волейбол

Разгром и тай-брейк: завершился 14-й тур женской Суперлиги Азербайджана

Сегодня состоялись два матча

Женская Высшая лига Азербайджана: DH Volley одолел "Гянджляр", "Азеррейл" уступил "Абшерону" - ОБНОВЛЕНО
19 Февраля 21:02
Волейбол

Женская Высшая лига Азербайджана: DH Volley одолел "Гянджляр", "Азеррейл" уступил "Абшерону" - ОБНОВЛЕНО

В первый игровой день состоялись две встречи
Федерация волейбола Азербайджана и агентство образования обсудили сотрудничество
19 Февраля 16:29
Волейбол

Федерация волейбола Азербайджана и агентство образования обсудили сотрудничество

Республиканский чемпионат среди школьников расширили за счет волейбола
Высшая лига Азербайджана: "Орду" и "Хиласеджи" уверенно победили - ОБНОВЛЕНО
18 Февраля 22:13
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: "Орду" и "Хиласеджи" уверенно победили - ОБНОВЛЕНО

Оба матча прошли в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов