В Баку Федерация волейбола Азербайджана организует курсы для тренеров

Федерация волейбола Азербайджана организует в Баку курсы для тренеров первой и второй категорий. Обучение, состоящее из теоретической и практической частей, направлено на повышение квалификации местных специалистов и развитие волейбола в стране.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию, программу обучения представит тренер-инструктор Международной федерации волейбола, профессор Ченгиз Акарчешме.

Участники, успешно сдавшие экзамены, получат сертификаты соответствующих степеней. Обладатели сертификата 1-й категории получат право работать официальными тренерами в местных чемпионатах. Специалисты, завершившие оба этапа обучения, смогут принять участие в международном семинаре Международной федерации волейбола Level-1.

Курсы первой категории пройдут с 30 марта по 4 апреля, а второй — с 6 по 10 апреля. Отметим, что в прошлом году аналогичные тренинги были организованы в Габале, Сумгайыте и Баку. В будущем Федерация планирует провести на территории страны курсы уровней Level-1 и Level-2 под эгидой Международной федерации волейбола.