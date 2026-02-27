27 Февраля 2026
Высшая лига Азербайджана: UNEC и "Туран" одержали победу - ОБНОВЛЕНО

Волейбол
Новости
27 Февраля 2026 21:50
52
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд прошли еще два матча 15-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, команда UNEC уверенно обыграла "Гянджляр" со счетом 3:0 (25:7, 25:15, 25:8).

В другом поединке "Туран" на выезде оказался сильнее "Национальной авиационной академии" - 3:2 (23:25, 23:25, 25:18, 25:20, 15:6).

Напомним, ранее в рамках 15-го тура "Абшерон" победил "Муров Аз Терминал" со счетом 3:1, а DH Volley одолел "Гянджу" - 3:2.

11:41

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд состоятся две встречи 15-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, оба поединка начнутся одновременно в 17:00.

"Национальная академия авиации" примет на своей площадке "Туран", а "Гянджляр" встретится с UNEC в спортивном зале экономического университета.

Отметим, что ранее в рамках 15-го тура "Абшерон" обыграл "Муров Аз Терминал" со счетом 3:1, а DH Volley в напряженном матче нанес поражение "Гяндже" — 3:2.

İdman.Biz
