3 Марта 2026
Кубинский волейболист оказался в ловушке на границе из-за войны в Иране - ВИДЕО

Волейбол
Новости
3 Марта 2026 16:37
15
Кубинский волейболист оказался в ловушке на границе из-за войны в Иране

Кубинский волейболист Луис Элиан Эстрада, покинувший Иран после военных ударов США и Израиля, пережил тяжелые моменты на границе с Турцией. Спортсмен, прибывший на таможенный пункт Капыкей, оказался в ловушке: он не мог ни въехать в Турцию, ни вернуться обратно в Иран.

Как сообщает Idman.Biz, Эстрада опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал, что более 24 часов спит на стуле в пункте пропуска. Из-за отсутствия интернета в Иране он не смог заранее завершить визовые процедуры, а вернуться назад было невозможно, так как в паспорте уже стоял штамп о выезде из страны.

"Клянусь Богом, я никогда в жизни не думал, что окажусь в такой ситуации. Не пожелаю этого никому, даже своему злейшему врагу", — заявил волейболист.

На призыв спортсмена о помощи оперативно отреагировала турецкая полиция. Возникший визовый кризис был решен в кратчайшие сроки, после чего Эстраде обеспечили въезд на территорию Турции.

