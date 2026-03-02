2 Марта 2026
Международная федерация волейбола ужесточила правила смены спортивного гражданства

2 Марта 2026 09:14
Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила об изменении правил смены спортивного гражданства, передает İdman.Biz.

В расширенной заявке национальной сборной теперь может быть не более двух игроков, официально сменивших свою исходную федерацию. Переход под другой флаг возможен при выполнении одного из требований: непрерывное проживание в стране не менее трех лет с момента подачи запроса или наличие гражданства этой страны до подачи заявления о смене федерации.

Если волейболист уже выступал за свою первую федерацию в официальных соревнованиях или на континентальных турнирах, смена спортивного гражданства становится невозможной.

