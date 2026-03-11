11 Марта 2026
RU

Неймар пропустит матч в день рождения сестры 10-й раз за 12 лет - ФОТО

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2026 09:30
10
Неймар пропустит матч в день рождения сестры 10-й раз за 12 лет

Нападающий бразильского "Сантоса" Неймар вновь оказался вне заявки на матч в период празднования дня рождения своей сестры Рафаэллы Сантос. Форвард пропустит игру 5-го тура чемпионата Бразилии против "Мирасола", которая запланирована на 11 марта — день, когда его сестре исполняется 30 лет.

Как сообщает İdman.Biz,официальной причиной отсутствия 34-летнего футболиста названа "мышечная усталость". Медицинский штаб клуба принял решение применить "режим управления нагрузкой", чтобы избежать рецидива более серьезных травм. Ситуация осложняется тем, что на этот матч специально прилетел главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти. Итальянец планировал лично оценить форму Неймара перед объявлением состава на мартовские товарищеские матчи против Франции и Хорватии, однако форвард не принял участия даже в заключительной тренировке.

Отметим, что это уже десятый случай за последние двенадцать лет, когда бразилец оказывается вне заявки именно в день рождения своей сестры Рафаэллы. История пропусков Неймара в середине марта уже стала легендарной в футбольном мире. С 2015 года бразилец стабильно оказывается либо травмирован, либо дисквалифицирован именно к 11 марта. Футболист принимал участие в матчах в 2020 и 2022 годах, однако общая закономерность сохранилась и в 2026 году.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Наполи" хочет предложить новый контракт Мактоминею
08:12
Мировой футбол

"Наполи" хочет предложить новый контракт Мактоминею

Мактоминей является одним из ключевых исполнителей команды
"Тоттенхэм" впервые в истории проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах
06:40
Мировой футбол

"Тоттенхэм" впервые в истории проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах

Ранее "Шпоры" потерпели пять поражений подряд в АПЛ
Почеттино прокомментировал слухи об интересе "Реала" к нему
05:36
Мировой футбол

Почеттино прокомментировал слухи об интересе "Реала" к нему

Действующее трудовое соглашение Почеттино рассчитано до конца июля 2026 года
"Атлетико" крупно обыграл "Тоттенхэм" - ВИДЕО
02:12
Мировой футбол

"Атлетико" крупно обыграл "Тоттенхэм" - ВИДЕО

Ответная игра пройдет через неделю
"Барселона" забила на 6-й добавленной минуте и вырвала ничью в матче с "Ньюкаслом" - ВИДЕО
02:02
Мировой футбол

"Барселона" забила на 6-й добавленной минуте и вырвала ничью в матче с "Ньюкаслом" - ВИДЕО

Все события пришлись на концовку матча
"Бавария" разгромила "Аталанту" - ВИДЕО
01:58
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Аталанту" - ВИДЕО

К 25-й минуте немецкая команда вела с крупным счетом

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Пиастри разбил болид до старта Гран-при Австралии
8 Марта 10:12
Формула 1

Пиастри разбил болид до старта Гран-при Австралии

Пилот "Макларена" не смог принять участие в домашней гонке