Неймар пропустит матч в день рождения сестры 10-й раз за 12 лет - ФОТО

Нападающий бразильского "Сантоса" Неймар вновь оказался вне заявки на матч в период празднования дня рождения своей сестры Рафаэллы Сантос. Форвард пропустит игру 5-го тура чемпионата Бразилии против "Мирасола", которая запланирована на 11 марта — день, когда его сестре исполняется 30 лет.

Как сообщает İdman.Biz,официальной причиной отсутствия 34-летнего футболиста названа "мышечная усталость". Медицинский штаб клуба принял решение применить "режим управления нагрузкой", чтобы избежать рецидива более серьезных травм. Ситуация осложняется тем, что на этот матч специально прилетел главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти. Итальянец планировал лично оценить форму Неймара перед объявлением состава на мартовские товарищеские матчи против Франции и Хорватии, однако форвард не принял участия даже в заключительной тренировке.

Отметим, что это уже десятый случай за последние двенадцать лет, когда бразилец оказывается вне заявки именно в день рождения своей сестры Рафаэллы. История пропусков Неймара в середине марта уже стала легендарной в футбольном мире. С 2015 года бразилец стабильно оказывается либо травмирован, либо дисквалифицирован именно к 11 марта. Футболист принимал участие в матчах в 2020 и 2022 годах, однако общая закономерность сохранилась и в 2026 году.