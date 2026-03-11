"Атлетико" крупно обыграл "Тоттенхэм" - ВИДЕО

"Атлетико" выиграл у "Тоттенхэма" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов -5:2. Игра прошла в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Защитник мадридской команды Маркос Льоренте на 6-й минуте открыл счет. Затем голы на свой счет записали Антуан Гризманн и Хулиан Альварес, доведя счет до крупного. В середине первого тайма защитник Рубен Ле Норман забил четвертый мяч хохяев. Гостям удалось отыграть один гол — отличился защитник Педро Порро.

В начале второй половины Альварес оформил дубль и вернул "матрасникам" преимущество в четыре мяча. В концовке "шпоры" сократили отставание благодаря нападающему Доминику Соланке.

Ответная игра пройдет через неделю, 18 марта, в Англии.