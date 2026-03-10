Модрич прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Реал"

Полузащитник "Милана" Лука Модрич отреагировал на слухи о возможном возвращении в мадридский "Реал". 40-летний футболист покинул "сливочных" в июне прошлого года, а затем перешел в итальянский клуб на правах свободного агента.

Также сообщалось, что "Реал" рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри, возглавляющего "Милан", на пост главного тренера по окончании нынешнего сезона.

"Аллегри и я в "Реале"? Слухи всегда ходят, но меня это не интересует. Я очень счастлив здесь, в "Милане", — приводит слова Модрича İdman.Biz со ссылкой на Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне хорватский футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт Модрича с итальянским клубом рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлен еще на год по желанию самого футболиста.