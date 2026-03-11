11 Марта 2026
RU

Арбелоа ответил Лапорте, заявившему о связи "Реала" и судейского комитета Испании

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2026 00:18
7
Арбелоа ответил Лапорте, заявившему о связи "Реала" и судейского комитета Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа отреагировал на слова президента "Барселоны" Жоана Лапорты, подчеркнувшего, что последние годы Технический комитет судей (CTA) "возглавляли бывшие члены, директора или игроки "Реала".

"Кто это сказал? Ах да, кандидат Лапорта. Думаю, именно он в четыре раза увеличил выплаты Негрейре, так что больше тут нечего сказать", — приводит слова Арбелоа İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Напомним, в 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). "Барселона" обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчетов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в Стамбуле - ВИДЕО
10 Марта 23:40
Мировой футбол

"Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в Стамбуле - ВИДЕО

Ответная игра 1/8 финала пройдет в Ливерпуле
Еще двое членов женской сборной Ирана попросили убежище в Австралии - СМИ
10 Марта 23:30
Мировой футбол

Еще двое членов женской сборной Ирана попросили убежище в Австралии - СМИ

Остальные спортсменки покинули страну и отправились в Иран
Модрич прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Реал"
10 Марта 22:36
Мировой футбол

Модрич прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Реал"

В нынешнем сезоне хорватский футболист провел 30 матчей во всех турнирах
"Барселона" лидирует в гонке за Бастони
10 Марта 22:18
Мировой футбол

"Барселона" лидирует в гонке за Бастони

"Интер" может потребовать до € 100 млн
Кайл Уокер объявил о завершении выступления за сборную Англии
10 Марта 22:00
Мировой футбол

Кайл Уокер объявил о завершении выступления за сборную Англии

Футболист играл за "трех львов" с 2011 года
Лапорта: "Вам не кажется стыдным, что 72 года судей возглавляли экс-директора "Реала"?"
10 Марта 20:44
Мировой футбол

Лапорта: "Вам не кажется стыдным, что 72 года судей возглавляли экс-директора "Реала"?"

В 2023 году "Барселоне" были предъявлены обвинения во взяточничестве из-за выплат Негрейре

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран