Защитник "Бернли" Кайл Уокер объявил о завершении выступления за сборную Англии. Футболист играл за "трех львов" с 2011 года. В 96 матчах за сборную Уокер забил один гол и отдал 10 голевых передач, сообщает İdman.Biz.

"Это воспоминания. Ты и не мечтаешь играть за Англию. Можешь мечтать играть за клуб своего детства "Шеффилд Юнайтед" и думать, что, может быть, это возможно. Мечтать о победе в Премьер-лиге. Это возможно. Но играть за свою страну — немногие могут сказать, что они это сделали. Я с большой гордостью объявляю о своем уходе из сборной.

Некоторые из вас будут в восторге. Некоторые, возможно, будут немного грустить. Я просто хочу сказать спасибо. Тренерам, под руководством которых я работал, от Капелло до Ходжсона, Ли Карсли, Гарета Саутгейта и Томаса [Тухеля], хочу сказать спасибо от всего сердца за то, что вы смогли воплотить мою мечту в реальность. Это касается и моих бывших и нынешних товарищей по команде, спасибо вам, желаю всем всего наилучшего, а болельщикам хочу сказать: продолжайте поддерживать ребят, они нуждаются в вас, вам нужно быть рядом с ними, чтобы они могли гордо представлять свою страну.

Надеюсь, теперь смогу быть болельщиком и наблюдать, как они достигают больших успехов на этом чемпионате мира. И, наконец, что не менее важно, спасибо моей семье. Спасибо за то, что терпели все эти годы, когда я был вдали от вас, за все те моменты, когда я уезжал, чтобы следовать своей мечте и представлять свою страну.

Просто хочу сказать, что эта глава теперь закрыта, и от всего сердца признаться, что это было бурное путешествие, но я действительно очень и очень наслаждался им", — написал Уокер в соцсетях.