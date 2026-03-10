10 Марта 2026
RU

Кайл Уокер объявил о завершении выступления за сборную Англии

Мировой футбол
Новости
10 Марта 2026 22:00
21
Кайл Уокер объявил о завершении выступления за сборную Англии

Защитник "Бернли" Кайл Уокер объявил о завершении выступления за сборную Англии. Футболист играл за "трех львов" с 2011 года. В 96 матчах за сборную Уокер забил один гол и отдал 10 голевых передач, сообщает İdman.Biz.

"Это воспоминания. Ты и не мечтаешь играть за Англию. Можешь мечтать играть за клуб своего детства "Шеффилд Юнайтед" и думать, что, может быть, это возможно. Мечтать о победе в Премьер-лиге. Это возможно. Но играть за свою страну — немногие могут сказать, что они это сделали. Я с большой гордостью объявляю о своем уходе из сборной.

Некоторые из вас будут в восторге. Некоторые, возможно, будут немного грустить. Я просто хочу сказать спасибо. Тренерам, под руководством которых я работал, от Капелло до Ходжсона, Ли Карсли, Гарета Саутгейта и Томаса [Тухеля], хочу сказать спасибо от всего сердца за то, что вы смогли воплотить мою мечту в реальность. Это касается и моих бывших и нынешних товарищей по команде, спасибо вам, желаю всем всего наилучшего, а болельщикам хочу сказать: продолжайте поддерживать ребят, они нуждаются в вас, вам нужно быть рядом с ними, чтобы они могли гордо представлять свою страну.

Надеюсь, теперь смогу быть болельщиком и наблюдать, как они достигают больших успехов на этом чемпионате мира. И, наконец, что не менее важно, спасибо моей семье. Спасибо за то, что терпели все эти годы, когда я был вдали от вас, за все те моменты, когда я уезжал, чтобы следовать своей мечте и представлять свою страну.

Просто хочу сказать, что эта глава теперь закрыта, и от всего сердца признаться, что это было бурное путешествие, но я действительно очень и очень наслаждался им", — написал Уокер в соцсетях.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Модрич прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Реал"
22:36
Мировой футбол

Модрич прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Реал"

В нынешнем сезоне хорватский футболист провел 30 матчей во всех турнирах
"Барселона" лидирует в гонке за Бастони
22:18
Мировой футбол

"Барселона" лидирует в гонке за Бастони

"Интер" может потребовать до € 100 млн
Лапорта: "Вам не кажется стыдным, что 72 года судей возглавляли экс-директора "Реала"?"
20:44
Мировой футбол

Лапорта: "Вам не кажется стыдным, что 72 года судей возглавляли экс-директора "Реала"?"

В 2023 году "Барселоне" были предъявлены обвинения во взяточничестве из-за выплат Негрейре
ФИФА сократила бюджет чемпионата мира по футболу 2026 года
20:20
Мировой футбол

ФИФА сократила бюджет чемпионата мира по футболу 2026 года

Отмечается, что это никак не связано с предстоящими президентскими выборами в ФИФА
Хвича Кварацхелия объяснил переход в "ПСЖ" из "Наполи"
18:58
Мировой футбол

Хвича Кварацхелия объяснил переход в "ПСЖ" из "Наполи"

Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн
Неймар оправдал свой лайк под фото модели "технической ошибкой"
18:41
Мировой футбол

Неймар оправдал свой лайк под фото модели "технической ошибкой" - ФОТО

Звезда "Сантоса" раскритиковал реакцию фанатов на активность в соцсетях

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран