Хвича Кварацхелия объяснил переход в "ПСЖ" из "Наполи"

Грузинский вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия рассказал о причинах своего перехода из "Наполи" в парижский клуб.

"У меня были и другие варианты, но то, как Луис Энрике и Луиш Кампуш представили проект "ПСЖ", произвело на меня большое впечатление. Я, не раздумывая, согласился. Мечтал попасть в "ПСЖ", когда со мной связались представители клуба, действительно понял, что стал игроком мирового класса", — приводит слова Кварацхелии İdman.Biz со ссылкой на Le Parisien.

Кварацхелия присоединился к "ПСЖ" в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.