10 Марта 2026
RU

Хвича Кварацхелия объяснил переход в "ПСЖ" из "Наполи"

Мировой футбол
Новости
10 Марта 2026 18:58
16
Хвича Кварацхелия объяснил переход в "ПСЖ" из "Наполи"

Грузинский вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия рассказал о причинах своего перехода из "Наполи" в парижский клуб.

"У меня были и другие варианты, но то, как Луис Энрике и Луиш Кампуш представили проект "ПСЖ", произвело на меня большое впечатление. Я, не раздумывая, согласился. Мечтал попасть в "ПСЖ", когда со мной связались представители клуба, действительно понял, что стал игроком мирового класса", — приводит слова Кварацхелии İdman.Biz со ссылкой на Le Parisien.

Кварацхелия присоединился к "ПСЖ" в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Неймар оправдал свой лайк под фото модели "технической ошибкой"
18:41
Мировой футбол

Неймар оправдал свой лайк под фото модели "технической ошибкой" - ФОТО

Звезда "Сантоса" раскритиковал реакцию фанатов на активность в соцсетях

Маурисио Почеттино может возглавить "Реал" уже этим летом
18:13
Мировой футбол

Маурисио Почеттино может возглавить "Реал" уже этим летом

Аргентинец стал приоритетным кандидатом на замену Арбелоа

Эксперт УЕФА обсудил в Баку развитие молодежного футбола
17:26
Мировой футбол

Эксперт УЕФА обсудил в Баку развитие молодежного футбола

Жюльен Эскюде провел встречи с руководством АФФА
Алекс Фергюсон издаст книгу "История моих матчей"
16:56
Мировой футбол

Алекс Фергюсон издаст книгу "История моих матчей"

Легендарный тренер отобрал 21 игру для своих мемуаров к октябрю

ЛЧ вступает в решающую стадию: что ждать от первых матчей 1/8 финала? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:41
Мировой футбол

ЛЧ вступает в решающую стадию: что ждать от первых матчей 1/8 финала? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Ливерпулю" и "Барселоне" вновь предстоят не простые выезды в Стамбул и Ньюкасл соответственно

MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов
15:43
Мировой футбол

MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов

Джонс и Йебоа ставили на желтые карточки и свои команды

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран