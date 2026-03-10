10 Марта 2026
Неймар оправдал свой лайк под фото модели "технической ошибкой" - ФОТО

10 Марта 2026 18:41
Неймар оправдал свой лайк под фото модели "технической ошибкой"

Нападающий сборной Бразилии и "Сантоса" Неймар оказался в центре скандала из-за своего лайка под откровенным снимком бразильской фитнес-модели и дизайнера купальников Аманды Тривизас, мгновенно растиражированного таблоидами и соцсетями.

Как сообщает İdman.Biz, Неймар оперативно отреагировал на критику, оставив комментарий с объяснением ситуации. Форвард заявил, что лайк был поставлен случайно и он даже не видел саму публикацию, пока о ней не сообщили друзья. По словам игрока, он сознательно избегает одобрения подобных фото, чтобы не провоцировать слухи.

"Это произошло случайно, я даже не видел этого фото. Те, кто следит за мной, знают, что я почти никогда не лайкаю фотографии женщин, чтобы избегать таких ситуаций. Сейчас реакция людей на лайки в инстаграме — это какое-то безумие. Верьте или нет, но, похоже, эта платформа только для этого и существует", — подчеркнул футболист.

Огтметим, что футболист сейчас находится под пристальным вниманием прессы после своего возвращения в родной "Сантос". Любой его шаг вне футбольного поля — от посещения вечеринок до активности в соцсетях — вызывает острую критику болельщиков, которые требуют от 34-летнего ветерана полной концентрации на восстановлении формы перед ЧМ-2026.

