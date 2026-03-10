Эксперт УЕФА обсудил в Баку развитие молодежного футбола

Эксперт УЕФА по развитию элитных молодых игроков Жюльен Эскюде посетил Баку с рабочим визитом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в ходе двухдневной поездки он встретился с заместителем генерального секретаря АФФА Эльчином Мамедовым, техническим директором Джахангиром Гасанзаде и менеджером проекта Elite Coach Руфатом Керимли.

Во время встреч Эскюде ознакомился с системой развития молодежного футбола в Азербайджане. Стороны обсудили региональную элитную программу, процесс выявления талантливых футболистов, их путь к национальным сборным, структуру тренерской подготовки, а также распределение бюджета программы HatTrick.