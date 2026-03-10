Маурисио Почеттино может возглавить "Реал" уже этим летом

Мадридский "Реал" рассматривает возможность назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера в летнее межсезонье. По информации ESPN, руководство клуба уже начало изучать рынок тренеров, так как текущее положение команды под руководством Альваро Арбелоа признано неудовлетворительным.

Как сообщает İdman.Biz, Арбелоа, назначенный в январе 2026 года после увольнения Хаби Алонсо, рассматривался лишь как временное решение. Для того чтобы сохранить пост, специалисту необходимо совершить "чудо" в концовке сезона или выиграть Лигу чемпионов. В противном случае Флорентино Перес сделает ставку на более опытного аргентинца, который в данный момент возглавляет сборную США, но его контракт истекает сразу после завершения ЧМ-2026.

Почеттино, уже работавший с Килианом Мбаппе в ПСЖ, считается идеальным кандидатом для управления звездным составом "сливочных". Несмотря на интерес со стороны "Тоттенхэма", который борется за выживание в АПЛ, вариант с переездом в Мадрид является для аргентинца приоритетным.