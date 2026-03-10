Алекс Фергюсон издаст книгу "История моих матчей"

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон готовится представить новую книгу своих мемуаров. Издание под названием "История моих игр" (Games of My Life). Официальный релиз мемуаров запланирован на октябрь 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" отобрал для этого издания 21 матч, которые оставили глубокий след в его памяти. Фергюсон подчеркнул, что в книгу вошли не только общеизвестные финалы, но и игры, видеозаписи которых отсутствуют в архивах. По словам 84-летнего специалиста, он выбрал встречи, которые возвращают его в разные периоды жизни. Особое внимание уделено периоду в "Сент-Миррене" и "Абердине": Фергюсон включил в список матчи, ставшие фундаментом его карьеры еще до переезда на "Олд Траффорд".

"Я выбрал 21 игру, и каждая из них имеет для меня колоссальное значение. Мой выбор может вас удивить, так как я сосредоточился на матчах, которые сформировали меня как личность и тренера", — заявил Фергюсон.