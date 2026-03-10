ЛЧ вступает в решающую стадию: что ждать от первых матчей 1/8 финала? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Во вторник Лига чемпионов переходит в ту стадию, где уже не остается пространства для разгона.

Как передает İdman.Biz, первые матчи 1/8 финала редко решают все, но почти всегда задают тон всему противостоянию. Сегодня состоятся четыре из восьми встреч, в которых ожидается интересная борьба.

"Галатасарай" - "Ливерпуль"

Эта пара для англичан выглядит менее комфортной, чем может показаться по вывеске. "Галатасарай" уже обыгрывал "Ливерпуль" в Стамбуле на общем этапе, а Виктор Осимхен к началу плей-офф подошел с семью голами в турнире, включая решающий мяч в дополнительное время против "Ювентуса". После того поражения команда Арне Слота ответила пятью победами в шести оставшихся матчах общего этапа.

К первому матчу "Ливерпуль" подходит с кадровыми потерями. Не смогут сыграть Алиссон, Коннор Брэдли, Федерико Кьеза, Ватару Эндо и Александер Исак. У хозяев, по имеющейся информации, серьезных потерь перед игрой нет.

На этом фоне статус фаворита у "Ливерпуля" сохраняется, однако первый матч обещает быть крайне непростым. "Галатасарай" традиционно силен на своем поле, играет в высоком темпе и умеет использовать давление трибун в больших еврокубковых матчах.

"Аталанта" - "Бавария"

В Бергамо встречаются команды, которые по-разному, но убедительно прошли к этой стадии. "Аталанта" выбила дортмундскую "Боруссию", сумев переломить ход противостояния после неудачи в первом матче, а "Бавария" была одной из лучших команд общего этапа, выиграв семь встреч и забив 22 мяча.

У хозяев есть кадровые проблемы: не сыграет Шарль Де Кетеларе, дисквалифицирован Джорджо Скальвини, под вопросом остаются Эдерсон и Джакомо Распадори. У "Баварии" не смогут помочь команде Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис и Хироки Ито, а участие Харри Кейна остается под вопросом.

Несмотря на статус фаворита у мюнхенцев, этот матч не выглядит односторонним. "Аталанта" традиционно играет агрессивно и старается навязывать высокий темп, что часто создает серьезные проблемы даже для топ-клубов.

"Атлетико" - "Тоттенхэм"

Мадридский клуб подходит к матчу в хорошем состоянии. "Атлетико" уверенно прошел "Брюгге" в предыдущем раунде, вышел в финал Кубка Испании и в целом выглядит одной из наиболее стабильных команд последних недель. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мадридцы уже забили 24 мяча.

У "Тоттенхэма" ситуация сложнее. Для лондонского клуба это будет первый еврокубковый матч под руководством Игора Тудора, а команда подходит к игре после неудачного отрезка в Премьер-лиге.

Кроме того, у гостей есть кадровые потери. Не сыграют Лукас Бергвалль, Мохаммед Кудус, Вильсон Одобер и Дестини Удоджи, еще несколько игроков остаются под вопросом. У "Атлетико" ситуация спокойнее: вне игры только Родриго Мендоса, участие Пабло Барриоса остается под сомнением.

С учетом формы команд и домашнего поля мадридцы выглядят фаворитами первой встречи.

"Ньюкасл" - "Барселона"

В нынешнем сезоне команды уже встречались на "Сент-Джеймс Парк", и тогда "Барселона" победила со счетом 2:1. С тех пор "Ньюкасл" уверенно прошел "Карабах" с общим счетом 9:3 и снова выходит на европейскую арену в хорошей форме.

"Барселона", в свою очередь, подходит к игре после серии побед и продолжает борьбу за чемпионство в Испании.

Однако у каталонцев есть серьезные кадровые потери. Не смогут сыграть Алехандро Бальде, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Гави и Жюль Кунде. У "Ньюкасла" также есть отсутствующие: Бруну Гимараес, Льюис Майли и Фабиан Шер.

Именно поэтому эта пара выглядит максимально непредсказуемой. "Ньюкасл" будет пытаться задавить соперника интенсивностью и давлением трибун, тогда как "Барселона" традиционно постарается контролировать мяч и темп игры.