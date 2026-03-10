10 Марта 2026
Макаллистер: "Я спокоен, сейчас мы не ведем никаких переговоров"

10 Марта 2026 13:43
Полузащитник английского "Ливерпуля" Алексис Макаллистер заявил, что не торопится подписывать новое соглашение с клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, неопределенность относительно долгосрочного пребывания Макаллистера в мерсисайдском клубе сохраняется. Внимание к будущему аргентинца усилилось после того, как его партнер по команде Райан Гравенберх продлил контракт до 2032 года.

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против "Галатасарая" 27-летний футболист подтвердил отсутствие официальных контактов по этому вопросу: "Прежде всего, хочу поздравить Райана. Он этого заслуживает, так как был очень важным игроком для нас в сезоне, когда мы стали чемпионами Премьер-лиги. Что касается вопроса контракта, я совершенно спокоен, и на данный момент мы не ведем никаких переговоров".

Ранее отец игрока, Карлос Макаллистер, также заявлял об отсутствии контактов с руководством. Тот факт, что до истечения действующего соглашения остается два года, усиливает трансферные слухи. Сообщается, что мадридский "Реал" рассматривает чемпиона мира в качестве приоритетной цели для усиления полузащиты в летнее трансферное окно. Также интерес проявляет "Манчестер Юнайтед", однако прямой переход к конкурентам считается маловероятным.

İdman.Biz
